شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الألماني يعد بزيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بالتأخير في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وأكد في الوقت نفسه أنه سيتم زيادة القدرات في أقرب وقت ممكن.

وقال بيستوريوس، مساء أمس الثلاثاء: "لدينا حاليا مشكلة، وهي معروفة جيدا، وهي أن صناعة الدفاع لا يمكنها مواكبة الطلب الموجود في مناطق معينة".

وأشار الوزير إلى أن صناعة الدفاع تكثف قدراتها حيثما أمكنها ذلك، مضيفا "إنها مسألة سرعة، لا يمكنك أن يكون لديك تأثير غير محدود على السرعة".

تسريع الدعم

قال بيستوريوس إن الأمر يستغرق وقتا لإنشاء مصنع وبناء المخزونات اللازمة من الذخيرة والمتفجرات والمعدات، واستشهد بإنتاج ذخيرة دبابات "جيبارد"، التي اضطرت ألمانيا إلى إعادة إطلاقها، كمثال على ذلك.

وتابع وزير الدفاع: "نحن نتحدث عن جداول زمنية يمكن تسريعها ولكن ليس إلغاءها بالكامل".

وأكد بيستوريوس أن ألمانيا هي الآن ثاني أكبر داعم لأوكرانيا من حيث شحنات الأسلحة، وقال: "نحن نقدم كل ما في وسعنا".