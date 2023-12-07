رئيس "حملة السيسي": قضية الحبس الاحتياطى ضمن أجندة الحوار الوطنى وسيكون لها حلول تشريعيهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت داليا الظنيني:

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مرشحنا طلب منا الانفتاح على جميع الآراء والتيارات المختلفة، ولدينا انفتاح فى الحريات ونسعى لخلق جمهورية جديدة؛ لذلك تم رفع قانون الطوارئ.

وأضاف فوزى، خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بى سى مصر، اليوم الأربعاء، أن الحقوق والحريات تتضيق وتتسع طبقًا لظروف الدولة، ونتيجة لمزيد من الإتيان في الحريات العامة، لافتًا أنه عندما يوجد رخاء واستقرار الدولة ستزداد الحريات العامة.

وأوضح رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قضية الحبس الاحتياطى كانت ضمن أجندة الحوار الوطنى والإرادة السياسية موجودة وسيكون لها حلول تشريعية ،منوها أن جلسات الحوار الوطنى معلقة وسوف تستكمل.

وأكد فوزى، أن الرئيس السيسي أبلغنا فى الحوار الوطنى أنه يوافق على ما تتوافق عليه فى حدود القانون وصلاحياته.

وواصل: «نتمنى أن تتجمع الأحزاب المترافقة فى توجهاتها ليكون لدينا أحزاب مؤثرة».

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