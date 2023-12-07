عضو لجنة تطوير مناهج إعدادي: النصوص المعلوماتية حالت دون تنمية مهارات الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة ميرفت الديب عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ورئيس اللجنة الوطنية لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، أن التعليم المصري من أكبر أسباب الضغوط على الأسرة المصرية ويضع ضغوطا نفسية، ومن المفترض أن يكون التعليم دعوة للتفتح والاستمتاع بالعلوم.

وأضافت ميرفت الديب، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مشكلات المنظومة التعليمية تبدأ من حشو المناهج، ويجب التركيز على أهم لوائح التعليم وهي التفكير النقدي والابداعي.

وأوضحت أن التمييز بين الحقيقة والرأي من لوائح التعلم التي يجب أن يكتسبها الطلاب.

وأشارت الديب، إلى أن النصوص المعلوماتية حالت دون تنمية مهارات الطلاب، ومهارات التفكير واعتبارات الوقت المتاح وقيمة المشروعات الجماعية من ركائز المناهج الجديدة، وهناك أفكار يمكن ابتكارها؛ للتخفيف من ضغط مشكلة الكثافة العديدة في الفصول.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015

أسعار جدية الحجز لبرامج الحج السياحى موسم 1445هـ