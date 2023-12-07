رئيس "حملة السيسي": مسؤوليات مرشحنا تحول دون ظهوره إعلاميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مسؤوليات وانشغال السيسى سبب عدم ظهوره إعلاميا، ولكنه يراجع معنا كل التفاصيل ويكن كل الاحترام للمرشحين وكل وسائل الإعلام وكل المرشحين.

وأضاف فوزى، خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الأربعاء: إننا نركز على تحقيق أكبر قدر من المشاركة السياسية والشعبية؛ لوجود دلالات إقليمية وعالمية هامة لها، مبينًا أن أهم رسالة يتم العمل عليها حاليًا حاليا، هي مشاركة الشباب بنسبة كبيرة فى الانتخابات.

وأوضح فوزي، أن الحديث بأن المرشح عبد الفتاح السيسى ناجح ناجح دعاية سلبية لا نحبها.

وتابع فوزى: "الانتخابات لها ظروفها وأحداث غزة كانت محل اهتمام المصريين وزادت وعيهم وتصديقهم لأحاديث المرشح عبد الفتاح السيسي السابقة ".

وأكد أن أزمة غزة خلقت لدى المواطن المصرى وعيًا بأهمية وجود قيادة لديها تجربة وخلفية عسكرية شجاعة وصاحبة قرار، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية التزام دائم فى الثوابت المصرية.

وأشار فوزي إلى أن السياسية المصرية لديها ثوابت والرئيس السيسي أعلن أكثر من مرة التزامه بها ورفضه للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية.

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