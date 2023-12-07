التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليه بشوارع المرج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت نيابة المرج، بدفن جثة شاب عثروا عليه ملقى بأحد شوارع منطقة المرج، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب بدائرة قسم شرطة المرج.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة هو تعاطي الشاب جرعة مخدرات زائدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.