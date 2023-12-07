في صحف اليوم: مطلب أميركي فرنسي سعودي للتمديد لقائد الجيش وضغوط على بري لتسهيل المهمة

كشف مرجع معني لصحيفة "الأخبار" أن المشترك في ما ينقله الفرنسيون والأميركيون والسعوديون وغيرهم هو المطالبة بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن "هؤلاء أوعزوا إلى حلفائهم المحليين القيام بكل ما يسهّل التمديد".

وذكر أن "الضغوط في هذا السياق بدأت تأخذ مساراً تصاعدياً بعد فشل محاولة التمديد عبر مجلس الوزراء، ما يفرض التوجه الى مجلس النواب".

وأوضح المرجع أن ضغوطاً تمارس على رئيس مجلس النولب نبيه بري لتسهيل المهمة، مع وعود بأن يحضر المقاطعون للمجلس جلسة تشريعية موسعة، شرط إدراج البند الخاص بالتمديد لعون وإقراره".

وبحسب ما نقلت الصحيفة، "تهدف الضغوط على بري أيضاً إلى نزع أي عراقيل من أمام الجلسة، مع ترجيحات بأن حزب الله سيكون محرجاً بعدم التصويت لمصلحة التمديد، فيما لا ضير من بقاء التيار الوطني الحر وحيداً في صف المعارضة".

واشارت الصحيفة إلى ان التحالف الخارجي "تحدث صراحة عن أن العالم، بعد ما جرى في غزة، لا يمكنه السماح لأحد بتهديد إسرائيل أو تهديد الأمن العالمي، وأن على لبنان المساعدة في إيجاد آلية تسمح بتنفيذ القرارَين 1559 و1701، وإقناع حزب الله بالحسنى، والاستعداد لاستخدام وسائل أخرى إن لم يسحب قواته من جنوب نهر الليطاني، ويترك الأمر للجيش اللبناني بالتعاون مع قوة معززة من اليونيفيل".