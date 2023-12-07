الجزيرة: اشتباكات بين مقاومين وقوات إسرائيلية متمركزة وسط مدينة رام الله

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتباكات بين مقاومين وقوات إسرائيلية متمركزة وسط مدينة رام الله". وكانت قد أكدت القناة أن القوات السرائيلية المتمركزة وسط رام الله تطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه شبان فلسطينيين.

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