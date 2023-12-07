الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة. وارتفع عدد قتلى الجيش في المعارك داخل القطاع إلى أكثر من 82 بحسب ما اعترف الجيش، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي لقواته المتوغلة داخل غزة، مع اشتداد العمليات في جنوب القطاع.

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