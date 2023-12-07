استهداف إسرائيلي لوادي السلوقي في الجنوب بعد دوي صفارات الإنذار بمستعمرة مرغليوت وثكنة راميم

أفادت قناة المنار بأن مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف وادي السلوقي في جنوب لبنان بعد إطلاق صفارات الإنذار في مستعمرة مرغليوت وثكنة راميم في وادي هونين.

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