الحكومة اليابانية اعلنت عن مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 4.5 مليار دولار

أعلنت الحكومة اليابانية أنها "ستقدم مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 4.5 مليار دولار، منها مليار دولار مباشر والبقية من خلال البنك الدولي".
واشارت الى إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا صرح بأن "اليابان قررت تقديم دعم إضافي بمبلغ مليار دولار، بما في ذلك المساعدة في الإنعاش وإعادة الإعمار، فضلا عن المساعدة الإنسانية، وهي مستعدة لتقديم ما مجموعه 4.5 مليار دولار لدعم أوكرانيا بما في ذلك هذا الدعم الإضافي وزيادة القرض للبنك الدولي".
وكانت اليابان قد أشارت في وقت سابق إلى أنها قدمت لأوكرانيا مساعدات إنسانية وغذائية ومالية وأنواعا أخرى من المساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 7.6 مليار دولار.
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