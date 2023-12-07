بوريل: أدعو الأعضاء الأوروبيين وشركاءنا في مجلس الأمن لدعم دعوة غوتيريس بشأن غزة

ذكر مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "أنني أدعو الأعضاء الأوروبيين وشركاءنا في مجلس الأمن لدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن غزة". ولفت إلى أن "على مجلس الأمن الدولي التحرك فورا للحيلولة دون انهيار الوضع الإنساني في غزة بشكل كامل". وكان قد وجه غوتيريس رسالة إلى مجلس الأمن يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة حول حرب غزة.

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