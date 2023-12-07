مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار بجامعة نيفادا الأميركية

أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس الأميركية، في بيان، أن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن فتح مسلح النار باتجاههم في جامعة نيفادا في لاس فيغاس.
وأوضحت الشرطة في بيانها أنه "وفقا لمحققينا في مكان الحادث، لدينا ثلاثة ضحايا متوفين وضحية أخرى في حالة حرجة في مستشفى محلي"، وأضافت الشرطة أن المسلح الذي أطلق النار قتل أيضا.
يذكر أن حاكمة ولاية ماين الأميركية، جانيت ميلز، كانت قد أعلنت، في أواخر تشرين الأول، أن ضباط إنفاذ القانون عثروا على جثة، روبرت كارد، المشتبه به في حادث إطلاق نار جماعي في مدينة لويستون.
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