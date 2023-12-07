شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 في إطلاق نار بحرم جامعة نيفادا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم في إطلاق نار داخل الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة نيفادا في لاس فيجاس، انتهى بمقتل المشتبه به.

وذكرت إدارة شرطة لاس فيجاس في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 3 أشخاص، إلى جانب مطلق النار، لقوا حتفهم، فيما يوجد آخر في حالة حرجة بعد إصابته بالرصاص.

ولم تحدد السلطات هوية الضحايا، كما لم تعلن ما إذا كان المشتبه به قُتل برصاص الشرطة أم انتحر.

إغلاق الحرم الجامعي

وقال فنسنت بيريز الأستاذ في الجامعة لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) عبر الهاتف، إنه سمع دوي الكثير من إطلاق النار قبل أن يختبئ في الحرم الجامعي.

وقال كيفن ماكماهيل من شرطة لاس فيجاس، إنه لم يعد هناك أي تهديد للمجتمع، لكن جرى إغلاق الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة نيفادا وفروعها الأخرى "لمزيد من الحذر".

وأضاف أن الشرطة ما زالت تمشط كل مبنى للتأكد من "عدم وجود ضحايا أو متورطين آخرين".

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إنه يتابع الوضع في لاس فيجاس.