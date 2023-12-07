"القسام" تعلن قنص 6 جنود صهاينة وتدمير 14 آلية عسكرية في محاور غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الأربعاء، قنص 6 جنود إسرائيليين في محور شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقالت "القسام" في بيان عبر منصة "تلغرام" إن "مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خان يونس ويصيبونهم إصابات محققة".



وفي بيان آخر ذكرت كتائب القسام، أن مقاتليها "تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس".



وأشارت إلى أنها "قصفت موقع كيسوفيم (الإسرائيلي) شرق مدينة خان يونس بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم".



وأضافت الكتائب في بيان ثالث، أنها قصفت "قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".



ولفتت إلى أنها "استهدفت ستهدف منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة في محور شرق مدينة خان يونس"



وأشارت كتائب القسام في بيان آخر إلى أنها "استهدفت ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركفاه في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105".



وفي شمال قطاع غزة ذكرت كتائب القسام في بيان، أن مقاتليها "تمكنوا من استهداف 12 آلية صهيونية للعدو في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا".



كما أعلنت كتائب القسام "قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية (جنوب إسرائيل) برشقة صاروخية



واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في مناطق القطاع والمعارك مع الفصائل الفلسطينية المسلحة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

المصدر: الأناضول