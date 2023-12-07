الأسمر: بوصعب أبلغنا أن مادة إلغاء التسويات قد أُلغيت من صيغة مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية

ذكر رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر، أنّ صيغة مشروع قانون إنشاء نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية، والتي أُقرّت في اللجان المشتركة، لم يعلم بها وأتت مباغتة.

وفي حديث عبر صحيفة "الأخبار"، لفت إلى أنّ الصيغة "لم تأخذ ملاحظاتنا في الاعتبار"، مشيرًا إلى أنّ "الاتحاد شريك أساسي في المفاوضات".

ورأى الأسمر أنّ ما حصل هو أنه جرى تخطّي الاتحاد في اللجان النيابية المشتركة، وكشف أنّه تواصل مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، "الذي أكّد لنا أن مادّة إلغاء التسويات قد ألغيت من الصيغة الأخيرة لمشروع القانون".