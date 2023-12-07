ذكر رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر، أنّ صيغة مشروع قانون إنشاء نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية، والتي أُقرّت في اللجان المشتركة، لم يعلم بها وأتت مباغتة.
وفي حديث عبر صحيفة "الأخبار"، لفت إلى أنّ الصيغة "لم تأخذ ملاحظاتنا في الاعتبار"، مشيرًا إلى أنّ "الاتحاد شريك أساسي في المفاوضات".
ورأى الأسمر أنّ ما حصل هو أنه جرى تخطّي الاتحاد في اللجان النيابية المشتركة، وكشف أنّه تواصل مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، "الذي أكّد لنا أن مادّة إلغاء التسويات قد ألغيت من الصيغة الأخيرة لمشروع القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسمر: بوصعب أبلغنا أن مادة إلغاء التسويات قد أُلغيت من صيغة مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.