عبد اللهيان: الأيام المقبلة ستكون رهيبة جدا لاسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "حماس ردت حتى الآن بقوة على عدوان الكيان الإسرائيلي".

واشار عبد اللهيان الى إنه "ناقش، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات في غزة والضفة الغربية والعدوان الجاري من قبل الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى أنه "مع هذه الوتيرة ستكون الأيام المقبلة رهيبة جدا للكيان الاسرائيلي".

وأدان الجانبان "جرائم الكيان الإسرائيلي ضد النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية"، ودعيا إلى "الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية من قبل الكيان من خلال اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي"، مشددين على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى الشعب الفلسطيني.

وعبّر وزيرا الخارجية الإيراني والقطري عن "دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي ضد سكان غزة، معبرين عن الاهتمام بالقرار المقترح في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والضفة الغربية كتركيز من المجتمع الدولي على طريق الحل السياسي.