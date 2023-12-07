سيناتور روسي: منع الجمهوريين لحزمة المساعدات لإسرائيل يشير إلى تحول سياسي في الولايات المتحدة

اشار السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، الى ان "منع الجمهوريين لحزمة المساعدات التي طلبها البيت الأبيض لأوكرانيا وإسرائيل بسبب نزاع على الحدود الجنوبية يشير إلى "تحول جذري" في الإحداثيات السياسية الأميركية".

ولفت الى ان "قد لا يتمكن بايدن وإدارته من تقديم الدعم المالي لأوكرانيا دون معالجة مسألة تعزيز الحدود الجنوبية للولايات المتحدة". ورأى ان "بالنسبة لمؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب من بين الجمهوريين اليمينيين، تعد هذه أيضًا وسيلة لإبقاء تمويل أوكرانيا في طي النسيان لأطول فترة ممكنة".

ولم يحصل مشروع قانون لتخصيص أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات، بما في ذلك لأوكرانيا وإسرائيل، على تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه أعضاء حزب بايدن، وتم حظر النظر فيه.