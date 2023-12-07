شي جينبينغ: على الصين والاتحاد الأوروبي أن "يواجها معًا التحديات العالمية"

رأى الرئيس الصيني شي جينبينغ اأنّ على الصين والاتحاد الأوروبي أن "يواجها معًا التحديات العالمية"، متحدثًا بمناسبة قمّة عقدت بين الجانبين في بكين.

وذكر، خلال لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنّه "علينا أن نواجه معًا التحديات العالمية ونعمل معًا على نشر الاستقرار والازدهار في العالم".

وقصد الزعيمان الأوروبيان العاصمة الصينية لحضور قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وستركّز القمّة بشكل خاص على الخلل التجاري بين الشريكين، والذي اتّسع في السنوات الأخيرة.

وهذه أول قمة حضورية بين الجانبين منذ أكثر من أربع سنوات بعد أن أدّت جائحة كوفيد-19 إلى عزل الصين عن بقية العالم.