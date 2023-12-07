الجيش الأردني: تنفيذ إنزال جوي رابع لمساعدات إغاثية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في خانيونس

اعلن الجيش الاردني ان "القوات المسلحة الأردنية نفذّت عملية إنزال جوي رابعة لمساعدات إغاثية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة"، موضحا ان "الصناديق التي تحوي مساعدات طبية وعلاجية لاستمرارية ديمومة عمل المستشفى". وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.

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