وزير الدفاع البريطاني يزور الشرق الأوسط لبحث سبل تعزيز المساعدات لغزة

أعلن مكتب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أنّ الوزير يزور الشرق الأوسط، و"سيستغل زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية للدفع من أجل توصيل المساعدات الإنسانية بوتيرة أسرع، بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة".
وسيناقش مع القادة هناك الخيارات المتاحة لتزويد المدنيين في غزة بمزيد من المساعدات وكيف يمكن لبريطانيا دعم السلطة الفلسطينية واستعادة الأسرى، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر شابس أن بريطانيا تدرس إرسال سفينة الدعم العسكري ليم باي لتوفير المساعدات الطبية والإنسانية في الشرق الأوسط.
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