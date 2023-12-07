شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض أوروبي يدين جرائم المستوطنين في الأراضي المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش، الجرائم المستمرة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة.

وقال المفوض الأوروبي إن المستوطنين الإسرائيليين دمروا مدرسة في قرية زموطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا أن هذا التدمير انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وأن الوضع في الضفة الغربية مأساوي.

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وأكد المفوض الأوروبي أن تأثير هذا التصعيد الأخير على الخدمات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي، هو تأثير كارثي ويجب أن يتوقف عنف المستوطنين.

تفعيل المادة 99

صعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعواته من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولجأ إلى سلطة نادرًا ما تُستخدم، وذلك للضغط على مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة قال إنها "تتدهور بسرعة إلى كارثة".

وفي خطاب وجهه إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء، قال جوتيريش إنه يتوقع انهيار النظام العام في غزة بالكامل عما قريب، وهو ما من شأنه أن يحول دون توصيل المساعدات المحدودة التي يمكن توفيرها حاليًا.

وقالت الأمم المتحدة إن جوتيريش أرسل الخطاب بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح للأمين العام بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي قضية ينظر إليها على أنها تهدد السلام الدولي.