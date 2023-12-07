شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر من كفر الشيخ: نقول "نعم" لحامى الوطن ومن أعاد الحياة لسيناء الحبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب المؤتمر والأمين العام للحزب، خلال المؤتمر الشعبى الحاشد لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أننا جميعا نقف مع القيادة الرشيدة للرئيس السيسي وخلف قواتنا المسلحة والشرطة المصرية.

وقال رسلان نجتمع اليوم فى هذا اليوم، ونعلم جميعا مدي التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والله وهب لنا الرئيس السيسي، ونحن اليوم هنا في محافظة كفر، لنعلن تاييدنا الواضح والصريح للزعيم عبد الفتاح.

وفي السياق ذاته قال أحمد علاء جعفر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، أننا نرسل رسالة من هنا من كفر الشيخ، للرئيس عبد الفتاح السيسي أننا جميعا خلفك وسننزل أيام 10 ، 11، 12 لنرد الجميل للقائد العظيم.

وأضاف جعفر: "أننا جميعا فى محافظة كفر الشيخ نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية، هذا الرجل الذي حمل روحه علي كفة لحماية تراب وطنه".

ومن جانبه قال الشيخ علي فريج نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل من مصر دوله قوية، مؤكدا انها غير وجه الحياة في سيناء وأقام الأنفاق ويستطيع اي مواطن عبورة في 5 دقائق.

وأضاف الشيخ علي فريج، أن الرئيس السيسي إنشاء خمس جامعات في سيناء، لافتا أن سيناء ملك للشعب المصري كله ، والسيسي أعاد لها الحياة من خلال المشروعات القومية التي اقامها على أرض سيناء الغالية.

ومن جانبه قال إسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر: "إننا سنكون في معركة للوعي يوم 10 ، 11 ، 12، واليوم نحن هنا من جامعه كفر الشيخ في وسط شباب لديه وعي وطني وعلي قدر عالي من الوطنية".

وتابع تمراز، نحن أمام شباب واعي شباب جامعة كفر الشيخ العريقة، عايزين نبني بلدنا، وده هيحصل لما ننزل كلنا ونقول نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال النائب أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مشهد شباب جامعه كفر الشيخ مشهد يبشر بمستقبل واعد لوطننا الحبيب مصر.

وأضاف النائب أحمد مقلد، أننا نوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أمن بالشباب ، واعطي له الفرصة ووضع المرأة المصرية في المكانة التي تستحقها وتولت المناصب القيادية في الدولة.

وقالت النائبة حنان عوض عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، اننا سعداء بالمشاركة الكبيرة للسيدات في هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وهذا يؤكد مدي وعي المواطن المصري ووعي السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمشاركة الإيجابية.

ووجه سليمان العبادي نائب رئيس حزب المؤتمر، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بما قدمه لمصر وللأشقاء في فلسطين.

كما وجه العبادي التحية لقواتنا المسلحة وشرطتنا العظيمة قائلا من هنا نرسل برقيه يوم 10 ،11 ، 13 ، سنثبت للعالم أننا جميعا خلف القيادة السياسية وأثبتوا وطنيتهم.

اكد محمد رمضان نائب رئيس حزب المؤتمر، علي ضرورة النزول بكثافه لاختيار من يقود سفينة الوطن ونقول نعم لمن جعلنا نشعر بالأمن والأمان.

ومن جانبه طالب أحمد خالد ممدوح نائب رئيس حزب المؤتمر، شباب مصر بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسيه بكثافه لارسال رسالة للعالم تؤكد على مدي وعي الشباب ودعمهم لقائد المسيره ورجل المواقف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد عقد حزب المؤتمر ، مؤتمرا حاشد لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بمحافظة كفر الشيخ، " تحت رعاية رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الحزب الدكتور السعيد غنيم .