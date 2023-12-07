شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حملة المرشح حازم عمر: نركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل عصفور، عضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة تواصلت مع المصريين بالخارج قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، ولمست اهتمام المصريين بالمشاركة في الانتخابات، مشيره إلى متابعة غرفة العمليات أيام التصويت بالخارج، والتي شهدت تيسير كبير من قبل السفارات المصرية على المواطنين.

أضافت أمل عصفور، في لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc: ، أن البرنامج الرئاسي للمرشح حازم عمر، يركز على قضايا الاقتصاد والجوانب الاجتماعية والسياسية، وحرص المرشح على إجراء العديد من اللقاءات التليفزيونية لكشف رؤية البرنامج.

ودعت أمل عصفور، كل المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كونه واجب وطني، وقالت: هذه المرحلة حاسمة جدا ونحن نخطط لمصر في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، ومن يحدد المستقبل هو المواطن بفرض رأيه للتغير.