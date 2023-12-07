شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: الإشراف القضائى على انتخابات الرئاسة يضمن حياديتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات نظرا للجهد الرائع المبذول والمبشر بالخير كثيرا للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، ومتابعتهم للعملية الانتخابية على مدار 24 ساعة طوال الـ3 أيام وتقديم الدعم اللوجستى والحديث دائما مع رؤساء البعثات واللجان فى 137 لجنة بـ121 دولة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات كثيرة للمصريين فى الخارج من أجل تحفيزهم نحو المشاركة القوية فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار رضا فرحات، أن الإشراف القضائى للعلمية الانتخابية يضمن حياديتها وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، خاصة أن هناك 15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض رؤساء للجان العامة والفرعية.