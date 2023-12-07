شكرا لقرائتكم خبر عن "حكيم" يطلق أغنية لدعم المرشح الرئاسى السيسى خلال مؤتمر مستقبل وطن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلق الفنان حكيم اغنية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك خلال الفقرة الفنية للمؤتمر الختامي الحاشد لحزب مستقبل وطني، اليوم باستاد القاهرة، بمشاركة مختلف جموع المواطنين على مستوى المحافظات للتأكيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في السباق الرئاسي.

الجدير بالذكر أن عدد من الفنانين والرياضيين والمثقفين والسياسيين، وجهوا رسالة دعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قبيل بدء الإنتخابات الرئاسية 2024.

وجاء مضمون الرسالة" انزل يا ريس..طمل المشوار احنا معاك..معاك يا ريس.. كمل يا ريس".