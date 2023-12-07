شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حملة عبد السند يمامة: المصريون عكسوا حبهم لوطنهم فى التصويت بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتز بالله مصطفى، عضو حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن المصريين بالخارج بعثوا برسالة قوية جدا خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية، وعكست المشاركة الإيجابية الكبيرة حبهم لوطنهم وإحساسهم بالمسؤولية.

ولفت معتز بالله مصطفى، في لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، إلى عقد عدة مؤتمرات جماهيرية ببعض المحافظات، وكان آخرها مؤتمر في الجيزة وهي مسقط رأس المرشح عبد السند يمامة، للحرص على الحديث مع المواطنين.

وتابع معتز بالله مصطفى: أدعو المصريين جميعهم للمشاركة والتصويت في الانتخابات، وكل مواطن يختار المرشح الذي يتوافق مع رؤيته وخلفيته السياسية، وأدعو الناس لاختيار المرشح عبد السند يمامة كونه من حزب الوفد العريق والذي يتواجد بمرشح قوي في الانتخابات الرئاسية.