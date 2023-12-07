شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للسيسي تشارك فى المؤتمر الجماهيرى الختامى لـ"مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي برئاسة رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وبحضور اوسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية.

ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي الشكر لحزب مستقبل وطن على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024م الذي يعكس القدرات التنظيمية الكبيرة للحزب.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد واجهت العديد من التحديات الكبيرة لكنها تغلبت عليها وحققت العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الضخمة التي عملت على توفير العديد من فرص العمل، وتدشين العديد من المبادرات الصحية والمجتمعية وغيرها والتي كانت هدفها الأول هو توفير حياة كريمة للمصريين.

وفي السياق نفسه، قال وسام صبرى، إن الشعب المصري مدرك تماماً التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، وأن هناك ثقة متبادلة بين الشعب المصري والمرشح عبد الفتاح السيسي للعمل على إنهاء تلك التحديات، موضحاً أن المرشح الرئاسى اهتم بالشباب وهو ما يعني اهتمامه بمستقبل الدولة المصرية.

ومن جانبهم، أكد قيادات حزب مستقبل وطن، دعمهم التام للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي موضحين أنهم كانوا من أوائل الأحزاب السياسية التي أيدت المرشح عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية أخرى، مشيرين إلى أنهم على أتم جاهزية لإبراز دعم الشعب المصري للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.