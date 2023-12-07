شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح وسائل مواجهة تغير المناخ.. التوسع باستخدام الطاقة الجديدة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعد أزمة تغير المناخ من كبرى التحديات التي تواجه العالم كله، ورغم العديد من الجهود الدولية المبذولة في مواجهه التغيرات المناخية ولكنها غير كافية، إلا أنه يحتاج إلى المزيد من الطرق والسبل لمواجهه هذه التغيرات المناخية، وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات عن أبرز السبل والوسائل التي تحتاجها دول العالم لمواجهة أزمة تغير المناخ

1- التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

2- خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم بنسبة 43 % بحلول عام 2030

3- الوصول إلى معدل الصفر من غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050

4- استخدام الذكاء الاصطناعي في التغلب على التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة

5- فرض ضرائب أو رسوم الكربون على استخدام الوقود الأحفوري

6- الاستثمار في منشآت جذّابة للنقل العام

7- تقليل أو منع إزالة الغابات

8- محفّزات مالية لتحسين استخدام النفايات ولإدارة المياه المستعملة

9- تمويل برامج البحث في مجال الطاقة المتجددة.