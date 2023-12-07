شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: حتى حال خسرنا الانتخابات فالشارع بات على دراية بالأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو الهيئة الاستشارية لحملة المرشح فريد زهران، أن شعار الحملة هو "معا للتغيير".

ولفت منصور، إلى أن هذا الشعار لم يكن في حال الفوز فقط بينما في حالة الخسارة في هذه المنافسة، فيكفى التغيير الذى نشعر به جميعا من المشاركة الحقيقية للأحزاب السياسية وانخراطها بالعمل العام بالشارع المصري، مؤكدا أن ما يحدث الآن هو نتاج الحوار الوطنى الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي به منذ عام ونصف، فهذا الحوار كان بداية حقيقية للتغيير، والذى نأمل أن يتم استئنافه ويستكمل جلساته بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح عضو الهيئة الاستشارية لحملة المرشح فريد زهران، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن خوض سباق الانتخابات الرئاسية قد منح الفرصة لكافة الأحزاب السياسية للمشاركة والظهور إعلامياً، وسماع الرأي والرأي الآخر، فإن الانتخابات هي نقطة البداية الحقيقية التي ستكون لها مكاسب عديدة بغض النظر عن عدم وجود الوقت الكافي أمام المرشحين للدعاية الانتخابية، لكن يكفى الاختلاط والانخراط مع الشارع المصري الذى بات على دراية بالأحزاب المشاركة وهوية المرشحين.