شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: جهزنا 2000 مقر لدعم مرشحنا الرئاسى وتوعية الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، تجهيزهم كافة مقرات الحزب والتى تتعدى 2000 مقر على مستوى الجمهورية لتكون مقرات لمرشحهم الرئاسي عبد الفتاح السيسي ولمساعدة الناخبين، مفيدا بأن جميع المقار مجهزة ومهيئة لمساعدة الناخب في اختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأشار اللواء طارق نصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إلى أنهم منذ إعلان مرشحهم في الانتخابات الرئاسية ينظمون مؤتمرات وندوات أساسها التثقيف والتوعية للناخب والحرص على ممارسة حقه الانتخابي وأن يشارك على هذا الأساس.

وتابع: الانجازات اللي عملها الرئيس السيسي في جانب، والجانب الأكثر أهمية الحافظ على الأمن القومي المصري وتماسكه، والرئيس السيسي من قبل أن يتولى رئاسة الدولة كان حريص على إعلاء مقومات الأمن القومي المصري، لأنه تحمل مسئولية كبيرة في وقت كانت الأجهزة الأمنية ليست على المستوى واستمر في هذا إبان توليه وزارة الدفاع ثم الرئاسة.