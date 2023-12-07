شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الشعب الديمقراطى: الإشراف القضائى على انتخابات الرئاسة ضمانة دستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أن خضوع الانتخابات الرئاسية للإشراف القضائي الكامل لها ضمانة دستورية وقانونية للشعب المصرى.

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه لأول مرة الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بإعطاء هذا الزخم للعملية الانتخابية ، خاصة أن الهيئة الوطنية تلتزم بالدستور والقانون وهذا يعطى أثر كبير لدى المواطنين بأن أصواتهم مؤمنة.

وأوضح المستشار خالد فؤاد، أن مصر ترسخ مجدها ومكانها في العالم كدولة حرة ديمقراطية ذات سيادة تحكمها نصوص الدستور والقانون وبها مبدأ تداول السلطة وحرية التعبير وحرية التصويت وحرية العملية الانتخابية.