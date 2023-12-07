شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يستعرض برنامجه الانتخابى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إن برنامجه الانتخابي بمثابة خطة إنقاذ وقارب نجاة أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا: "هناك أزمة في ارتفاع الأسعار في كافة السلع الغذائية ، فهناك أزمات تعترض طريق الاقتصاد الوطني لم تقتصر على تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، خلال المؤتمر الجماهيري الختامي بمسقط رأسه بقرية منيل شيحة التابعة لمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 90% من قيمته خلال 10 سنوات، فإذا وضعنا مقارنة بين الوضع الاقتصادي خلال 2023 وعام 2013، سنجد تضاعف في الدين العام، مع زيادة الفوائد، مع زيادة مواد البناء مثل الأسمنت والحديد خلال عام بمعدل 10 أضعاف.