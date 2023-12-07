السفير البابوي زار مطرانية سيدة النجاة ومؤسساتها في زحلة

التقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، في مطرانية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك في زحلة.

خلال الزيارة، قام السفير باولو بورجيا بجولة شاملة في مختلف المؤسسات التابعة للمطرانية، بدءًا من طاولة يوحنا الرحيم ومستشفى تل شيحا، مرورا بمدرستي القديسة ريتا وسانت أندريه وصولًا إلى مقام سيدة زحلة والبقاع.

وكان له الفرصة للوقوف على أهمية هذه المؤسسات الرائعة في خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية والتعليم.

وزار السفير مختلف معالم المطرانية وكاتدرائيتها، ومتحفها ومكتبتها، ثم استمع السفير بورجيا من المطران ابراهيم إلى عرض مفصل حول تاريخ مطرانية زحلة والجمعية الخيرية التابعة لها، كما تطرقا لغيرها من المواضيع الهامة.