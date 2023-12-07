أمين عام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: زيارة الراعي للجنوب تؤكد ضرورة ألّا يكون لبنان ساحة صراع

أعلن أمين عام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك الأب كلود ندره، في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان"، أنّ زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الجنوب تهدف أولًا إلى الإعراب عن حضور الكنيسة الى جانب أبنائها، وثانيًا للتأكيد أنّ لبنان لا يجب أن يتحمل وحده نتائج الحرب الدائرة في غزّة، وأنه لا يجب أن يكون ساحة صراع.

وأشار إلى أنّ "لقاء البطريرك الراعي مع رجال الدين من مختلف الطوائف هو لتأكيد مطالبهم الداعية إلى الحفاظ على لبنان وأمنه"، موضحًا أنّ "زيارة البطريرك الراعي للجنوب كانت مقررة مسبقًا لكنها تأجلت بسبب تواجده في روما".