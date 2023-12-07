قصف إسرائيلي على أطراف بلدات علما الشعب وطير حرفا والضهيرة

أفادت قناة "المنار"، عن تعرّض أطراف بلدات علما الشعب وطير حرفا والضهيرة لقصف مدفعي إسرائيلي. وفي وقت سابق من اليوم، زعم الجيش الإسرائيلي رصد 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان في وقت سابق من صباح الخميس، مدّعيًّا الرد على مصادرها، فيما يواصل اعتداءاته على الأراضي الجنوبية.

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