المرصد الاوروبي: على المصارف اللبنانية تحمّل الخسائر بعد أن كانت قادرة على وضع أيديها على أموال المودعين

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "وبعد تحويل المصارف اللبنانية أموالها، تأتي اليوم لتلقي اللوم على الدولة اللبنانية في الكارثة الاقتصادية. وكانت هذه المصارف قادرة على وضع أيديها على أموال المودعين لتحقيق ثرواتها، ولكن يتعين عليها الآن أن تتحمل الخسائر".

واعتبر المرصد أنه "لا بد من إجراء إعادة هيكلة قانونية للقطاع المصرفي بما يتيح للمودعين استعادة أموالهم".