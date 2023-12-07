قتيل و5 جرحى في إطلاق نار نفذته طالبة في بريانسك ثم انتحرت

أعلن مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، بحسب ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أنّه خلال إطلاق نار على صالة بريانسك للألعاب الرياضية تابعة لمدرسة، قُتل شخصان وأصيب خمسة مراهقين، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى في حالة متوسطة.

وذكر كوزنتسوف للصحفيين أن المصابين يتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح أن أحد الضحايا يخضع بالفعل لعملية جراحية. ومن المقرر إجراء مشاورات التطبيب عن بعد مع العيادات الفيدرالية.

وبحسب ما نقلت الوكالة عن الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية لمنطقة بريانسك، فإن طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا أحضرت سلاحًا ناريًا إلى صالة للألعاب الرياضية في بريانسك وأطلقت عدة طلقات ثم انتحرت.