مجلس الاتحاد في روسيا حدد 17 آذار 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية

اعتمد مجلس الاتحاد الروسي قرارًا في جلسة عامة يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 آذار 2024، وتم اتخاذ القرار بالإجماع. وصوت له 162 عضوا في مجلس الشيوخ، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

واوضح رئيس لجنة مجلس الاتحاد للتشريعات الدستورية وبناء الدولة، أندريه كليشاس لوكالة تاس، إن "دخول قرار مجلس الاتحاد حيز التنفيذ سيطلق فعليًا الحملة الانتخابية".

ولفت الى أن "لجنة الانتخابات المركزية في روسيا قد تقرر إجراء تصويت متعدد الأيام في موعد لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ نشر قرار الدعوة للانتخابات"، مشيرا الى ان "مثل هذا القرار لا يخضع للمراجعة".