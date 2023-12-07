فون دير لايين دعت إلى معالجة الاختلالات في التوازن والخلافات بين الاتحاد الأوروبي والصين

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى معالجة "الاختلالات في التوازن والخلافات" بين الاتحاد الأوروبي والصين، بمناسبة أول قمة حضورية بين الجانبين منذ أكثر من أربع سنوات تجري في بكين.
ولفتت فون دير لايين الى إن "الصين أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي لكن هناك اختلالات واضحة في التوازن وخلافات علينا معالجتها".
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