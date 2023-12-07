الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عشرات الأهداف التابعة لـ"حماس" في غزة وقتلنا عددًا من عناصرها

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش يواصل قتاله ضدّ حركة "حماس" في مختلف أنحاء ​قطاع غزة​، والقوّات الإسرائيليّة تستمرّ في عملها في ​خان يونس​".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "في إطار عمليّات الفرقة 98 في خان يونس، تمّ القضاء على مخرّبين ومهاجمة العشرات من الأهداف"، موضحًا أنّ "خلال نشاط الفريق القتالي التّابع لفرقة الكوماندوز، اشتبكت قوّة من وحدة "دوفدفان" مع خليّة خرجت من فتحة نفق. وتمّ خلال الاشتباك تصفية مخرّبَين وتدمير فتحة النّفق".

وادّعى أدرعي أنّ "خلال نشاط الفريق القتالي التّابع للواء 460 في منطقة مخيم جباليا، داهم المقاتلون موقع "البيسان" العسكري التّابع لكتيبة وسط جباليا التّابعة لـ"حماس"، وأسفر التّوغّل عن مقتل عدد من المخرّبين"، مبيّنًا أنّ "القوّات عثرت أيضًا على شبكة أنفاق تحت الأرض، تؤدّي إلى خارج الموقع المذكور، ومجمع تدريب ومخزن أسلحة وذخيرة في محيط الموقع".

وذكر أنّ "القوّات البحريّة شنّت كذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، في إطار الدّعم الّذي تقدّمه للقوّات العاملة على الأرض، هجمات على بنى تحتيّة ومجمّعات عسكريّة لـ"حماس"، مستخدمةً الأسلحة الدّقيقة وإطلاق القذائف".