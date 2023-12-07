تحدث عن معاناة الفلسطينيين.. قصة الفيلم الكندي "إن شاء الله"

بغداد - ياسين صفوان - هذا الفيلم، الذي يحمل عنوان "إن شاء الله"، وتم إصداره سنة 2012، حظي بتفاعل كبير من طرف الجمهور، بعد عرضه في عدة مهرجانات عالمية، وحصوله على جوائز مهمة، من بينها جائزتان في مهرجان برلين السينمائي الدولي لسنة 2013، وجائزة الأكاديمية الكندية للسينما والتلفزيون "جيني أورد" للسنة نفسها.



كما أنه حصل على إيرادات مهمة، بعد عرضه في كل من السينمات الكندية وبعض الدول الأوروبية، من بينها بلجيكا.

يحكي فيلم "إن شاء الله" قصة طبيبة كندية تدعى كلوي جاءت من مدينة كيبيك، من أجل العمل بمستشفى للهلال الأحمر في مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية.

إلا أن هذه الطبيبة الشابة ستكون مضطرة إلى العيش في مدينة القدس المحتلة، والتنقل يومياً عبر نقاط التفتيش التي تفرضها سلطات الاحتلال، من أجل العبور والوصول إلى مخيمات اللجوء والمستشفى الذي تعمل به.

ويتمحور عمل الطبيبة كلوي في العناية بالنساء الحوامل بالضفة الغربية، والإشراف على وضعهن إلى أن يحين موعد الولادة.

وخلال فترة عملها ستتعرف على إحدى النساء الحوامل، وهي راندة التي تم اعتقال زوجها، وحبسه في سجون الاحتلال، وتكوّن معها علاقة صداقة قوية، الشيء الذي يجعلها تعرف أكثر عن الأراضي المحتلة، والقصة وراء استيطان اليهود بمناطق الخط الأخضر، في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون في مخيمات اللجوء.

وبحكم عيشها في القدس المحتلة، تتعرف كلوي كذلك على فتاة يهودية منخرطة في سلك الدفاع بالجيش الإسرائيلي، وتصبح بدورها صديقة لها.

وبين معرفتها تفاصيل كثيرة عن حياة الفلسطينيين والظلم الذي يعيشونه، بفضل صديقتها راندة وعائلتها التي كانت تستضيفها بشكل مستمر، وتقربها من اليهودية التي تخدم في الجيش الإسرائيلي، تجد كلوي نفسها في حالة تمزق بين الجانبين، وغير قادرة على تحديد موقفها من الوضع الداخلي.

ومن أجل الوصول إلى طريق مشترك، تحاول الطبيبة الكندية خلق جسر رابط بين صديقتيها، الفلسطينية والإسرائيلية، إلا أن الأوضاع التي يغلب عليها الصراع الدائم، جعلتها تعرف أن طريقتها بإيجاد حل بشكل فردي لن يكون مجدية.