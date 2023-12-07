شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسا" تحتفل بالذكرى الـ25 لتشغيل محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت، أمس الأربعاء، وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء العمل في محطة الفضاء الدولية، خلال محادثة حية مع الطاقم على متن مختبر الجاذبية الصغرى لصالح البشرية، أثناء مكالمة فضاء-أرض الساعة 12:25 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء 6 ديسمبر، تحدث طاقم إكسبيديشن 70 مع المدير المساعد لناسا بوب كابانا وجويل مونتالبانو، مدير برنامج المحطة الفضائية.

وأمضى نائب الرئيس التنفيذي لناسا، بوب كابانا، ومدير برنامج محطة الفضاء الدولية، جويل مونتالبانو حوالي، نصف ساعة على الهاتف مع رواد الفضاء في المحطة الدولية، وهم سبعة رجال ونساء.

أيضًا تم بث المناقشة مباشرة على تلفزيون ناسا وتطبيق ناسا ويوتيوب والموقع الإلكتروني للوكالة.

في 6 ديسمبر 1998، تم ربط أول عنصرين من المحطة المدارية، يونيتي وزاريا، من قبل أفراد طاقم مهمة STS-88 للمكوك الفضائي إنديفور. كان كابانا قائد المهمة وأول أمريكي يدخل المحطة الفضائية.

ومن خلال هذا المسعى العالمي، عاش رواد الفضاء وعملوا بشكل مستمر على متن المحطة الفضائية لأكثر من 23 عامًا، حيث قاموا باختبار التقنيات وأداء العلوم وتطوير المهارات اللازمة للاستكشاف بعيدًا عن الأرض. وقد زاره 273 شخصًا من 21 دولة.

تم إجراء أكثر من 3300 بحث وتحقيق تعليمي في المحطة من 108 دولة ومنطقة. العديد من هذه التحقيقات البحثية والتكنولوجية تفيد الناس على الأرض، والعديد منها يضع الأساس للوجهات التجارية المستقبلية في مدار أرضي منخفض واستكشاف أبعد في النظام الشمسي. جنبًا إلى جنب مع بعثات أرتميس إلى القمر، ستساعد مناطق الاختبار هذه في إعداد وكالة ناسا لاستكشاف الإنسان المستقبلي للمريخ.