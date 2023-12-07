البحرية المغربية تنقذ 56 مهاجرًا غير شرعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل إقليم طرفاية، أمس، 56 مهاجرًا غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع واجه صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية المتبعة.