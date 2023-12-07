المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر: ما حدث في مجمع الشفاء يتكرر الآن في مستشفى كمال عدوان في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر “هشام مهنا”، أن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي يتكرر الآن في مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، وتطلق النار على كل من يتحرك داخل المستشفى.

وأوضح أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.