القسام: قصف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام منذ قليل، استهداف غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي، في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

قالت سرايا القدس، إن قوات المقاومة تواجه اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الخميس.

كانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قالت على "تليجرام"، إن مقاتليها استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ذكر الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو وتمكنوا من تدمير 5 آليات عسكرية صهيونية بعدد من قذائف "التاندوم" بحي التفاح في محور التقدم شرق غزة".