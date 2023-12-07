زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الفلبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر يضرب جزيرة تانيمبار الإندونيسية

الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة سوريجاو ديل سور بالفلبيين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 88 كيلومترًا من بلدية كاجويت الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 230 كيلومترًا. ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتشهد الفلبين نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متزايدًا، نظرًا لوقوعها على حزام النار في المحيط الهادئ.