قتلى في إطلاق نار داخل جامعة بلاس فيجاس الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة لاس فيجاس مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلّح أطلق النار الأربعاء في حرم جامعة نيفادا بالمدينة الواقعة في غرب الولايات المتّحدة قبل أن يلقى مصرعه.

وقالت الشرطة في منشور على منصّة إكس إنّه "وفقاً لمحقّقينا الموجودين في الموقع فإنّ ثلاثة ضحايا قضوا، وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أنّ مطلق النار قضى أيضاً.

وقالت الشرطة إنّها استجابت لبلاغات استغاثة قرابة منتصف النهار (20,00 ت غ)، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع مشتبه به داخل الحرم الجامعي حيث سُمع دويّ إطلاق نار في موقعين على الأقلّ.

وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت ابوابها، بينما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توقف الرحلات الجوية إلى مطار دولي قريب.

وكانت لاس فيغاس مسرحاً لأحد أعنف حوادث إطلاق النار الجماعية على الإطلاق في الولايات المتحدة عندما أطلق مسلح النار خلال مهرجان موسيقي عام 2017 وقتل 60 شخصاً.