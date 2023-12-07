من النقطة صفر.. القسام وسرايا القدس ينتقمان لشهداء منزل عائلة زعرب

ياسر رشاد - القاهرة - من النقطة صفر.. أعلنت كتائب القسام، منذ قليل عبر حسابها، الإجهاز على عدد من جنود الاحتلال، وقتلهم في خانيونس جنوب قطاع غزّة من نقطة صفر.

قالت سرايا القدس،: "قصفنا تجمعات العدو في محيط شارع "5" في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

أعلنت كتائب القسام منذ قليل، استشهاد كثر من 13 وإصابة عدد كبير من المدنيين بينهم أطفال، جراء قصف منزل عائلة زعرب في خانيونس، والذي يأوي نازحين.

ووصول الـ 13 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس اثر قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي زعرب والبطة في منطقة بطن السمين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.