اشتباكات ضارية في بيت لاهية بعد محاصرة الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، اشتباكها مع جيش الاحتلال بعد محاصرته مدرسة تؤوي آلاف النازحين في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكرت عبر حسابها، أنها أجهزت على عدد من جنود الاحتلال، وقتلهم في خانيونس جنوب قطاع غزّة من نقطة صفر.

قالت سرايا القدس، : "قصفنا تجمعات العدو في محيط شارع "5" في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

واستشهد أكثر من 13 وإصابة عدد كبير من المدنيين بينهم أطفال، جراء قصف منزل عائلة زعرب في خانيونس، والذي يأوي نازحين.

ووصل الـ 13 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس اثر قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي زعرب والبطة في منطقة بطن السمين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.