"الزراعة" و"الري" تبحثان دراسات توزيع المياه على المحاصيل المنزرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعها، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

جاء ذلك بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين، لمناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب الزراعية والطرق الزراعية الحديثة، مثل تقنية الزراعة في الصناديق.

وقال وزير الزراعة، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تضم أعضاء من أجهزة الوزارتين والمركز القومي لبحوث المياه، ومركز البحوث الزراعية، لدراسة النماذج الأفضل التي يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين، موضحًا أنه تم مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقًا للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولي توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولي على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب امرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج "التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها" والمعنى بتجميع التركيب المحصولي المتوقع على الطبيعة كل 15 يومًا لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام.

وأشار "القصير" إلى أنه فيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظام الري الحديث لترشيد استخدامات المياه، والري السطحي المطور، فقد تم التأكيد على أولويات التحول للري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستمرار في أعمال تطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في عملية التحول للري الحديث، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعي قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الري الحديث، والاتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم الاتفاق على البدء في إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم المقبل لعام 2024، ومناقشة موقف إجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضى طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس.

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